SOD 劇情真實上演？最近國外一名男子在英國《太陽報》論壇投稿，他透露，自己因酒後一時興起，竟與媳婦發生「激情車震」，不料幾個月後，兒子開心的向全家人宣布「我當爸爸了！」讓他既焦慮又懊惱，私下跟媳婦對質，一問才驚覺孩子可能是自己的…。

該名男子在文章中表示，他今年 46 歲、兒子 26 歲，目前與老婆和女兒 4 人同住，兒子首次帶 23 歲的女友回家時，全家人對她印象都很好，對方也長得亭亭玉立，而去年兒子也如願與女友結婚，「所有人都相當歡迎她成為家裡的一員」。

不過，就在數個月前，他們全家一童參加侄子的婚禮，散會後他與媳婦一起到酒吧小酌聊天，兩人接著回到車上抽菸，沒想到竟因酒後亂了分寸，與媳婦展開一發不可收拾的激情，事後，雙方對於越矩一事相當懊悔，並決定約法三章，「絕不再提起這件事！」

然而，更令人震驚的是，事發後不久，他兒子就在某個周末吃午餐時，興奮的向全家人表示，「我老婆懷孕了，我當爸爸了！」讓他相當焦慮，完全開心不起來。為了求證孩子的爸是誰，他更私下找媳婦談話，媳婦則直言「孩子的爸爸是誰，其實不確定」，讓他非常苦惱，當下甚至還跟家人坦承，他很想跟媳婦在一起，最後更向老婆提出離婚並離家。

文章一出，不少網友紛紛留言「這位先生，您想太多了」、「片子看太多嗎…」「這絕對是 SOD」、「兒子的幸福都毀在你手裡了」、「連媳婦都吃」、「一時興起害死人」、「家庭沒破碎也只剩一半了」。（編輯：許苡晴）