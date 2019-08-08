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香港反送中運動已經持續10週，因為港府拒不回應民應、港警涉及濫權，抗議活動愈演愈烈。最新消息傳來，美國國務院網站將香港的抗議活動視為「內亂」（civil unrest），已經調高香港旅遊警戒至第2級，建議要前往香港的美國公民行動必須「更加謹慎」。

外電報導，由於這個亞洲金融中心的島上抗議活動日趨激烈，澳洲、美國先後警告其公民在香港行動必須加倍謹慎。美國務院網站表示，美國公民更應保持低調，並避開大量人群聚集的抗議活動，因為長達數週的反中國示威仍在進行。

網站中的警示提到，從2019年6月以來的大小規模政治示威活動，大多數人都很和平，但有些人變得對抗，導致暴力衝突。除了那些警察允許遊行或集會的活動外，對抗已經蔓延到社區，而這些示威活動很可能會持續。

稍早之前，澳大利亞外交部警告公民赴香港旅遊必須「高度謹慎」，因為抗議活動變得越來越難以預測，預計會繼續下去。澳「Smartraveller」網站稱夜間與周末的風險更大。

至於美國總統川普（Donald Trump）對於長達1個多月的抗議活動，保持中立，他上週曾表示，這是香港與中國間的問題，香港是中國的一部分，他們必須自己解決這個問題。似乎不想捲入這個國務院所謂的「內亂」中，但美國眾院議長斐洛西（Nancy Pelosi）之前表示，將提案取消對香港官方的彈藥出口。

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