你是否還記得小學時候的夢想？小時候大家都寫過「我的志願」為題目的作文，許多人從小當想當醫生、飛行員、甚至總統等職業。但是現在的日本國小生可不這麼認為，近期推特流傳一張圖，顯示小學生未來想從事的職業，男生的第一名是當熱血漫畫中的「戰鬥者」鬼殺隊，女孩則是「不想工作」，似乎展現超齡的早熟，從小就已經知道「工作很辛苦」。

小學生的夢想職業 1 到 10 名，其中男生的第一名是日本人氣漫畫中「鬼滅之刃」主角從事的「鬼殺隊」，負責與故事中的敵人「鬼」對抗的職業；第二名則是 JOJO 的奇幻冒險中出現的「替身使者」，接下來依序為「決鬥者」、「城之內」、「光之美少女」、「獵人」、「新世界的神」、歌手「愛繆」、「吻仔魚」、「代理死神」、「公務員」，幾乎所有都是漫畫、動畫中的角色。

而日本國小女生似乎就早熟的許多，想從事的職業第一名就是「不想工作」，第二名「光之美少女」則展現了一點夢想與童趣，接下來依序是「護理師」、「橋本環奈」、「 YTuber 」、「愛繆」、「公務員」、「Hikakin的老婆」、「 Vtuber 」、「石油王」、「吉田沙保里」，除了光之美少女外，幾乎都是現實中的人物與職業。

但其實這張是網友製作的娛樂性梗圖，根據日本 FP 協會統計， 2018 國小男生最想做的職業是「棒球選手或教練」，國小女生想做的則是「糕點師」。不過這張圖也成功娛樂網友，紛紛表示：「鬼殺隊是超高風險職業」、「 Hikakin 的老婆笑了，看他有錢吧」、「還好是梗圖不然真的完蛋」、「有人可以解釋一下吻仔魚嗎」、「想成為替身使者的小孩，有前途」。（編輯：潘毅）