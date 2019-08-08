勇士2屆總冠軍賽MVP Kevin Durant今夏選擇帶傷投靠籃網，不少人臆測是因為和隊友不合，更有身旁友人指稱，就是「嘴綠」Draymond Green傷了他，不過Durant今(8)受訪表示，他已經受夠這一切謠傳了！

Durant今天接受雅虎記者Chris Haynes訪問，談起這幾年在勇士的經歷，表示他在雷霆的時候，從小孩慢慢成年，到金州時邁入30歲，和各個背景不同的球員一起出賽、成長，技術面或心靈都有所提升，這是段很有趣的日子。

不過大家最關心的還是為何離開勇士，對於外界稱他和Green有心結，Durant表示，「拜託，我已經厭倦談那個話題了。我們都是成年人了，我能理解大家猜測，但我們靠打籃球維生，籃球就是生意。」

Durant續道，「當我和籃網簽約時，大家都向我表達祝福，每個人都希望我能順利復出，他們知道以後需要我幫助時，打通電話給我就行，所以，現在跟以前不同的只是穿不同球衣罷了，沒有其他東西會改變。」

過去，Durant和Green曾傳出數次在更衣室爭執事件，Green嗆聲「沒有你，我們也可以奪冠」等重話，儘管事後兩人對外界都說和解沒事了，但外界都認為這些衝突成為Durant今夏走人的導火線。