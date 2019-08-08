蕭淑慎2017年與小14歲老公梁軒安結婚，婚後兩人努力做人，近日梁軒安投入廣告製作以及經紀市場，創立「幹大事娛樂」，他首支機票比價平台「go票機」公益廣告就邀請蕭淑慎特別演出，僅一個驚鴻一瞥的鏡頭，身穿深藍色露肩的小洋裝，對老公回眸一笑，展現知性美。對此，蕭淑慎笑說「我不笑的時候太兇了，所以導演要我笑一下。」

蕭淑慎助陣老公梁軒安事業，看著老公一路創業過程，自己十分心疼，「看著老公每天焦頭爛額想要把事情處理好，看著他的沮喪，一旁的我反而更心疼。」蕭淑慎又說，老公首次自編自導自演操盤，「除了力挺我老公，我也因為廣告所產生的收入，部分金額要投入公益。」go票機每完成一筆交易就捐贈20元作為員警的照護基金，蕭淑慎說，尤其之前發生過警察殉職等社會重大案件，因此對於員警等照顧更為重要，自己也相當支持。

蕭淑慎透露說，自己與老公梁軒安認識到結婚三年以來，除一起去香港陪老公辦公外，兩人就沒有到外地旅遊過，老公承諾她若今年有賺到足夠的錢，一定體貼帶她到日本遊玩，看著他為了家庭更好，每天在外奔波，身為「賢內助」的蕭淑慎一定要力挺老公事業。蕭淑慎拍攝機票比價平台「go票機」公益廣告，本月15日將於「go票機」粉絲專頁播出。