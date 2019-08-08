DoubleLine Capital 執行長、被稱為「新債王」的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 指出，美國未來幾個月陷入衰退的可能性又增加了。

岡拉克在今年 6 月時，將未來 12 個月美國經濟衰退的機率，由 50% 升至 65%，而本週他表示，明年總統大選前，經濟衰退的可能性已達 75%。

岡拉克表示，最值得參考的指標是殖利率曲線，現在看起來「和 2007 年很相似」，長短天期債券殖利率已經倒掛，之後可能曲線會變得陡峭，但這不一定是個好徵兆。

他指出，倒掛是一個警告，但是一旦它開始由倒掛變陡，標示著進入緊急狀態。因為聯準會已經意識到他們落後於曲線，市場也知道，而且每個人都知道聯準會要繼續降息。

針對投資方向，岡拉克表示，隨著負利率債券供應量迅速膨脹，黃金有進一步上行的空間。

岡拉克認為，全球股市在 2018 年 1 月 26 日達到頂峰，雖然一些指數在之後又創新高，但並不是普遍的現象。

他表示，紐約證券交易所綜合指數、道瓊交通運輸指數，都沒有再創高點。全球股市的普遍現象是，自 2018 年中期開始下滑，年底大幅下修，這是熊市的開始。而全球經濟數據也在 2018 年 1 月來到頂峰，此後就沒有那麼強勁的數據。

岡拉克指出，今年 4 月到 5 月之後，隨著負利率債券規模由 10 兆美元增至 15 兆美元，黃金價格已經上漲 20%。這很易於理解，黃金即使利率為 0，也比這些債券的利率更高。

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