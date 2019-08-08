根據市場調研機構《IC Insights》發布的最新報告顯示，DRAM 的銷售成長在連續兩年呈現高位上升後，成長率預計將在今年 (2019 年) 銳減，並在所有 IC 類別中排名最後一位，NAND 快閃記憶體的銷售額成長則是倒數第二位。

報告中根據世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 所定義的 33 種 IC 產品類別的銷售額做出排名。下圖顯示了 2018 年 33 種 IC 產品類別的成長率分佈以及 IC Insights 針對 2019 年所做出的預測。與去年相比，2019 年的成長率預期將大幅偏向負值，預計將有 9 個類別的銷售額下跌 10% 或是更多，預期有 16 個產品類別的銷售額持平或營收成長率出現單位數下降。到 2019 年，33 種 IC 產品類別中預計將有 8 個類別將成長 38%，主要由工業 / 其他特殊用途邏輯 IC 所領導。其次則是顯示器驅動晶片以及 PLD 晶片。在去年，有 22 個 IC 類別的銷售額呈現增長，其中有 16 個類別的成長率至少 10%。

33 種 IC 產品類別成長率分佈 (圖片：IC Insights)

在經過兩年的銷售額成長後，DRAM 市場預計在今年將面臨最大跌幅，在 2019 年銷售成長排名中的位列最後一名。NAND 快閃記憶體和 SRAM 預期也將跌落，成長率低於整體 IC 市場 (-15%)。

33 種 IC 產品類別的銷售額排名 (圖片：IC Insights)

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