（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本氣象廳表示，今年第9號颱風利奇馬正逼近沖繩（琉球）宮古島地區，到明天清晨之間將逼近沖繩八重山地區。沖繩的先島群島已進入暴風圈。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，強烈颱風利奇馬今晚11時（台灣時間今晚10時）左右在石垣島東方60公里海上以每小時15公里的速度朝西北前進。

這個颱風的中心氣壓925百帕、中心附近最大風速每秒55公尺，最大陣風風速每秒75公尺，中心半徑190公里颳風速每秒25公尺以上的暴風。

今天上午10時半左右，那霸市有一名80多歲女性在過馬路時被強風吹倒，造成右腳疼痛，可能有骨折的情況。此外，在宜野灣市今天下午2時半左右，一名89歲女性被風吹倒，右腿疼痛，可能有骨折情況。宮古島市有一名88歲男性頭部輕傷。

利奇馬來勢洶洶，沖繩縣石垣市已針對全市2萬4976戶共4萬9686人發出疏散勸告。宮古島市也對全市2萬5098戶共5萬5006人發出疏散勸告。

利奇馬帶來強風大雨。沖繩縣宮古島市宮古機場今晚10時46分觀測到最大陣風風速每秒40.1公尺，下地島機場今晚8時56分觀測到每秒38.1公尺。

日本氣象廳預測最大風速這兩天（8日、9日）在先島群島每秒55公尺、沖繩本島每秒23公尺。最大陣風風速先島群島每秒75公尺、沖繩本島每秒35公尺。

到明天為止，預估先島群島降雨量每小時80毫米，到明天晚上9時為止的24小時降雨量約400毫米。

日本氣象廳預估，這兩天（8日、9日）先島群島可能浪高13公尺、沖繩本島浪高12公尺。先島群島與沖繩本島可能因為潮水高漲導致有淹水情況。（編輯：張佑之）1080808