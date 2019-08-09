繼《菜鳥警校生》後，朴敘俊再度與金周煥導演合作《驅魔使者》，展現前所未見的嶄新模樣，以多場精彩的動作戲和張力十足的演技震撼大銀幕。朴敘俊在劇中飾演與邪惡力量對抗的格鬥冠軍「龍厚」，在格鬥場上又被封為「死神」，從小失去父親後對這無情的世界抱持疑問。某日當他做了個惡夢後，醒來時發現手上突然出現怪異的傷口，後來他遇見了由安聖基飾演的「安神父」，了解到自己手上的傷痕和存在於世上每個角落的邪惡力量有所關聯。影帝安聖基這次在《驅魔使者》中詮釋追逐邪惡力量的司祭「安神父」，以強大的信念和善意，賭上自己的一切執行任務。

《驅魔使者》導演金周煥一直以來都是《康斯坦汀：驅魔神探》導演法蘭西斯．勞倫斯的影迷，他也從法蘭西斯．勞倫斯導演的作品中獲得許多靈感，而在韓國片商的促成下，兩人也有了見面的機會，法蘭西斯．勞倫斯導演甚至還觀賞了《驅魔使者》。法蘭西斯．勞倫斯導演表示：「我真心認為《驅魔使者》是部相當有魅力的作品，看預告片時沒發現有如此溫暖的感覺，電影中蘊含著大膽且奇特的想像力。這體驗太過強烈，看完電影回到家時，心中仍有很深的餘韻。」《驅魔使者》有許多新嘗試和膽大的挑戰，強烈的奇幻元素和動作戲，讓法蘭西斯．勞倫斯導演相當讚嘆《驅魔使者》獨特的世界觀，以及充滿氣勢的故事進展。

電影《驅魔使者》故事敘述失去父親後內心帶著傷痛的MMA格鬥冠軍選手龍厚（朴敘俊飾），偶然邂逅了驅魔司祭「安神父」（安聖基飾），他們將攜手對抗讓世界沉淪的強大黑暗勢力⋯⋯《驅魔使者》網羅韓國三代演員安聖基、朴敘俊、禹棹煥，三人的糾葛為何？邪惡勢力又將如何翻天覆地襲擊世界，朴敘俊與安聖基又該如何反擊邪惡力量？《驅魔使者》將於8月16日上映。