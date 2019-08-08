週四 (8 日) 在中國貿易數據穩健下，市場避險情緒稍緩，美債殖利率回穩，日圓維持狹幅債盪，USD/JPY 在 105.95 至 106.25 之間盤整。

然而尾盤傳出，由於中國停止採購美國農產品，美國決定推遲企業對華為申請的許可令，令日圓瞬間暴漲，USD/JPY 一度衝至 105.73，再度突破 106 關卡往 105 逼近。

MUFG Research 的策略分析師 Takahiro Sekido 認為，日圓走勢持續看漲，預期 USD/JPY 短期有機會看到 104.5。

Takahiro Sekido 表示：「美元對其他 G10 貨幣及部分新興市場貨幣仍將走堅，但日圓的趨勢將更強，在風險趨避情緒漸增的環境下，USD/JPY 可能持續逼近 105，或有機會看到 104.5」。

USD/JPY15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美國總統川普在盤中，又再度對聯準會開炮，表示聯準會的政策讓美元維持在高檔，不利於製造商，強烈表示不喜歡強勢美元。美元於盤中聞訊走跌，一度走低至 97.42。

不過美國公布上周初領失業金人數為 20.9 萬人，少於預期之 21.5 萬人，減緩市場對經濟大幅衰退的疑慮。美元再度回穩，收在平盤左右。

Nordea Market Research Team 分析師認為，美元的偏強趨勢，可能比市場認為的還要久。由於美國已延後了債務上限兩年，財政部發債將會減少市場流動性，尤其是商業銀行，預期這樣的效果，會抵消聯準會停止縮表所帶來的流動性。此外，風險趨避的環境裡，通常會使美元更穩健 、美債殖利率更低。

分析師也認為，全球貿易環境放緩，與外貿高度相關貨幣，今年仍會持續陷入掙扎，預期包括澳幣、紐幣、英鎊與加幣，震盪向下的走勢機率高。日幣、瑞朗、美元則相對穩健。

USD INDEX15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (9 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 97.66。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1189 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2137 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6794 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3233 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.84 日圓。

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