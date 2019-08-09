氣象局指出，強颱利奇馬今（9）日清晨路徑稍微偏北，對台灣影響稍稍減小，仍須嚴防強風豪雨，而今日包括北北基桃與新竹和宜蘭都停止上班上課。至於今日百貨公司營業時間如下：

台北101

台北101購物中心和觀景台9日延至14:00開始營業。

新光三越

台北與桃園分店9日調整至下午2時開店營業，其餘各分店正常營業。

京站

京站時尚廣場包含轉運站商場，9日將延後於12點開始營業、晚間營業狀況將依颱風實際影響程度另行公告。

微風集團

微風集團五館，包括微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山，9日營業時間延至下午2點。

SOGO

台北忠孝館、復興館、敦化館、天母店、中壢店、新竹站前館及Big City館9日超市及百貨調整至11點開始營業。高雄店則正常營業。

威秀影城

9日新竹(含)以北影城，下午13:00以前場次取消，13:00(含)以後場次正常開放。（12:00開始售票）；頭份(含)以南與花蓮地區9日正常營業。

大葉高島屋

9日百貨、超市上午11：00營業

美麗華

9日百貨商場下午2點營業，摩天輪、旋轉木馬則暫停營業

京華城

9日不營業

遠東百貨

9日營業時間一切正常，包含受影響範圍遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百中山、遠百桃園、新竹大遠百均11點開始營業。

Global Mall

北部五店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9，9日11:00正常開店營業