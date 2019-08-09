身在自媒體時代，人人皆可在社群平台上成為網路紅人，而這些爆紅的網紅在現實中的「真面目」更常引起話題，繼直播主喬碧蘿殿下和「口罩男神」七鶴大人後，美妝網紅「二霖霖」也被網友捕捉到私下逛街畫面，仙女形象立刻被打回原形，網友驚呼：「這是同個人嗎？」

今年25歲美妝網紅「二霖霖」在微博上擁有185萬粉絲，網上的她時常與粉絲分享化裝好物及技巧，身材纖細、臉蛋甜美，是眾網友的美妝教主，但近日卻有網友目擊到她與男友現身大陸南京的購物中心，被她的真面目當場嚇傻，氣質仙女直接變成「魁梧大嬸」，差異極大令粉絲嚇得啞口無言。

在網友釋出的照片中，身穿黃色一字領上衣的二霖霖身材圓潤，鬆垮的臉頰甚至擠出好幾層下巴，更有著粗壯手臂及厚實的肩膀，與網路上的仙女模樣判若兩人，但因她穿著同一件衣服和身邊站著同一位男友，被網友認定她就是二霖霖本人。

照片一爆出引起網友熱議，眾人紛紛回應：「也修太狠了，直接從大媽修到蘿莉」、「完全換了個人，這是怎麼能認出來的」、「她男友該不會就是修圖師」、「活像個50歲大媽」，但也有網友表示，從二霖霖過去的照片中其實就可出P圖的跡象，如今爆出真面目也不稀奇，但還是很驚嘆居然差異這麼大，甚至有網友「好心」幫她神還原，稱：「這樣看得出同個人了」。（編輯：吳俐文）