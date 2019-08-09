根據氣象局最新的颱風警報顯示，颱風已經減弱為中度颱風，繼花蓮後，苗栗和新竹陸上警報陸續解除，身兼災防中心副指揮官的交通部次長王國材今（9）日表示，利奇馬颱風傍晚解除陸上颱風警報；海上警報最快明天上午11點解除。

受利奇馬颱風影響，台灣沿海地區(含綠島、蘭嶼)及澎湖、金門、馬祖已有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，應避免前往海邊活動。北台灣還是需要留意一波波雨勢，桃竹苗和宜蘭山區更會有豪雨至大豪雨等級降雨。

在颱風北上過程，將帶上西南風，因此氣象局也提醒，未來中南部地區下半天之後需要留意降雨狀況，尤其高屏山區雨量將持續累積，颱風遠離後降雨也可能會持續好幾天。

另外，台灣北部海面、台灣海峽北部及台灣東北部海面航行作業船隻應嚴加戒備，今天起中南部沿海地區受地形影響有9至10級強陣風，東部及東南部地區有焚風發生的機率，應特別注意。

利奇馬颱風暴風圈雖已逐漸北抬，不過下半日中南部地區因西南氣流影響將開始出現明顯降雨，尤其於山區因地理抬升作用雨量不容小覷，因此要特別注意，內政部也應督促地方政府儘早提升應變層級，並確實做好災情查通報作業。

王國材表示，陸上及海上颱風警報解除後，應提醒山區民眾注意防範強降雨之危害。並提醒水庫洩洪時，中下游民眾應避免從事釣魚等相關活動，以確保自身安全。

王國材指出，解除的時間有可能是今晚上8點，海上則是明天11點，但解除以後可能要提醒山區的民眾注意防範強降雨的危害，尤其水庫洩洪時，中下游民眾應該避免從事釣魚等相關活動，以確保自身的安全。

至於已發布土石流警戒縣市，王國材說，將持續督促地方政府，執行疏散撤離作業，目前收容人數約有696人，也協助地方政府針對已撤離的民眾，做好安置的工作務必在颱風陸上警戒解除且風雨趨緩，並確認交通道路安全後再行返家。

另外，目前停電待修復仍有3千餘戶，王國材請水電維生組督導，並視天候環境狀況儘速搶修，但仍要求搶修施工人員注意自身安全。對於颱風所造成的災情，相關部會應確實掌握狀況、彙整具體災情，主動詢問各地方政府是否有支援之需求，主動提供協助。

王國材表示，台灣沿海及離島受颱風影響，仍有較強陣風及較大風浪並有長浪發生，請海巡單位持續落實勸離民眾，並請多元管道宣導民眾颱風期間避免前往海邊活動。