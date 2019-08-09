《博恩夜夜秀》主持人曾博恩 7 日傳出因為開了鄭南榕的玩笑，遭到製作單位暫時停止合作，此事在網路上引發網友對於「言論自由」的論戰。不過製作公司薩泰爾娛樂今（ 9 ）日再發聲明，表示「經過審慎風險評估後，我們決定維持與曾博恩先生的合作。」

薩泰爾娛樂股份有限公司執行長謝政豪表示，洽詢後發現曾博恩對鄭南榕先生相關言論，為其私下行為。而發生的地點事私人俱樂部 Open Mic 活動。謝政豪指出， Open Mic 的定義是：「非售票且不保證內容品質的測試場域」。一般來說，喜劇演員會在此嘗試未成熟的作品。並且對鄭南榕用了「地獄梗」，在喜劇文化中是「在表演者與觀眾有明文約定或默契的前提下，排除社會主流道德觀與政治正確性，對不特定人事物之缺陷或其他特色，進行包含但不限於歧視性或缺乏同理心之言論的表演形式。」

因此薩泰爾認為，「在當事人所描述之表演脈絡下，其創作，除不一定好笑外，並沒有違反喜劇或言論自由原則。」所以將維持與曾博恩的合作，「薩泰爾娛樂尊重員工以及大眾創作之自由，並對薩泰爾娛樂發行之內容負責。」

謝政豪又表示， 7 日停止合作的公告並非炒作「本人表示強烈抗議。」另外，謝政豪也說明，「曾博恩確實為股東與董事，但本人身兼薩泰爾娛樂股份有限公司之董事長與執行長，臨重大決策或有爭議僵持時，本人為公司唯一決策代表與責任者。」因此「指稱本人利用該事件炒作產品，實為對本人的誤解。若知我為人卻故意如此，則是對我人格之侮辱。」

而此段時間無論是部分商業合作解除、公眾批評以及原支持者改變立場，薩泰爾都表示遺憾與尊重。謝政豪在聲明中還呼籲「不要騷擾藝人個人及親屬朋友，感謝大家的諒解。」（編輯：雷明正）