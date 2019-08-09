電影「大賣空」(The Big Short) 的真實世界主角、並曾在 2008 年美國次貸危機中大撈一筆的華爾街基金投資人艾斯曼 (Steven Eisman) 表示，他並不擔心美國金融體系會再次崩盤，然而，他擔心的是香港的抗議活動，認為這可能會危及與中國的任何貿易協議，並損害全球經濟。

「我認為潛在的黑天鵝，就是現在香港所發生的事情。」目前擔任 Neuberger Berman 的董事總經理兼高級投資組合經理艾斯曼表示：「如果香港的混亂的局勢進一步升級，那將對全球經濟產生實際影響。」

黑天鵝指的是難預測的，尤其具有破壞性的事件。先前的金融危機就被認為是黑天鵝事件之一。

艾斯曼認為，香港的抗議活動似乎正在升級。他表示：「抗議的人並沒有退縮，當地政府也沒有讓步，所以如果冷靜沒有佔上風，那麼香港的局勢很可能會變得非常醜陋。」

艾斯曼強調，香港的衝突很可能會影響中美之間的貿易戰，並可能波及全球市場。「這對於美國和中國之間的貿易談判協議不會是正向的，對全球市場來說更不會是正向因素。」艾斯曼說道。

美國和中國的貿易談判中持續了一年多。由於中國貿易官員在 5 月份違背了近乎完成的貿易協議，美國和中國雙方展開了報復性的關稅鬥爭以及近期的貨幣戰，引發金融市場動盪，令投資者憂心。

「這實際上是我現在最擔心的事情，因為每個週末都有這樣的劇碼，數百萬人香港人上街抗議，並且開情勢始變得非常暴力。」艾斯曼說。

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