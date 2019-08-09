（中央社仰光9日綜合外電報導）緬甸官員今天表示，雨季大雨在緬甸東部造成土石流，使得至少13人死亡，數十人受傷。目前水患已迫使全國數萬民眾逃離家園。

地區行政首長苗明東（Myo Min Tun，譯音）表示，緬甸孟邦（Mon State）順派孔村（Thae Pyar Kone，譯音）今天一早爆發土石流，淹沒16戶民宅和1座寺院。

苗明東說：「至今已尋獲13具屍體，另有27人被送往（孟邦首府）毛淡棉（Mawlamyine）的醫院。」

救難團隊將持續進行搜救直到今夜，以尋找更多生還者或遺體。

苗明東還說，首都仰光到毛淡棉的主要高速公路遭最高達1.8公尺的碎石堆掩蓋，工人正嘗試清除障礙。

猛烈暴雨造成緬甸各地河川潰堤，沿海地區也遭警告將出現高漲潮水。

空拍畫面顯示，緬甸西棠河（Sittaung River）潰堤後，東緬勃固省（Bago Region）的稅仁鎮（Shwegyin）淹成一座大湖，只能見到一些建築物的屋頂，當地居民已攜帶家當乘救生船逃離。

緬甸官員表示，至少有3萬民眾逃離洪水，主要在勃固省、孟邦和克倫邦（Karen State），許多人在寺院避難。

聯合國（UN）人道事務協調廳（OCHA）估計，近幾週緬甸已有約8萬9000人因洪水撤離，其中也有許多人稍後已能重返家園。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080809