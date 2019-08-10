▲火鍋或許是現在社會大眾最喜歡也最常吃的餐點，每到用餐時間一些知名的火鍋店就會湧現排隊人潮。（圖／記者許苡晴攝）
▲火鍋或許是現在社會大眾最喜歡也最常吃的餐點，每到用餐時間一些知名的火鍋店就會湧現排隊人潮。（圖／記者許苡晴攝）

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火鍋或許是現在社會大眾最喜歡也最常吃的餐點，每到用餐時間一些知名的火鍋店就會湧現排隊人潮，若沒先打電話預約，常常要排 1、2 小時才吃得到。而近日就有網友在網路上分享知名連鎖火鍋店「石二鍋」的專業吃法，讓超過數千名網友按讚。

▲饕客留言超專業「石二鍋」吃法，更直接指出她的方法「完全不用加湯，因為等待的過程中都有把火關小，湯是一定夠喝的」。（圖／翻攝自《 Dcard 》）
▲饕客留言超專業「石二鍋」吃法，更直接指出她的方法「完全不用加湯，因為等待的過程中都有把火關小，湯是一定夠喝的」。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

這位女大生網友在網路論壇《 Dcard 》上的一篇「震驚！石二鍋居然要這樣吃！」文章下面留言超專業「石二鍋」吃法，更直接指出她的方法「完全不用加湯，因為等待的過程中都有把火關小，湯是一定夠喝的」。這位女網友首先指出，針對湯底來說，「比起牛肉，豬肉較厚，吃起來比較飽足，況且牛肉湯底煮到後面滿滿都是浮油很膩。除非你當天非常餓，可以改點菜多牛，菜多勢必要加湯，不過牛肉只需要小盤分量就可以讓每次的湯頭變得鮮甜」，再來醬料部分則是，「拿小孩用的安全碗(比較大)，蔥花 8 分滿、大蒜 1 大口、沙茶 1 大口、蘿蔔泥 2 大口，太乾攪不動就撈一點湯(加醬油太鹹)。整碗的蔥花吃起來超過癮，光是這樣配著吃就可以吃完整碗白飯」。

再來煮的部分她則建議「火鍋料先下南瓜、紅蘿蔔、玉米、芋頭、米血糕、瓠瓜，因為這些比較難熟，第一輪也無法出鍋，湯滾開始下高麗菜(高麗菜一次下不完)｡高麗菜快熟之前下三分之一肉片，肉片一熟就跟著高麗菜起鍋(肉煮久會太硬)，讓湯頭變香甜，高麗菜也更好吃。這時關小火，避免第一輪鮮甜的肉湯很快就蒸發，可以撈出一小碗湯放涼，跟著第一披出鍋的菜肉一起慢慢品嘗，吃完第一輪開始煮第二輪，這次選擇火鍋料下鍋(留菜)：木耳、蛋餃、金針、蟹肉棒、豆腐，快熟之前一樣下三分之一肉盤，肉一熟全部起鍋」。

▲「煮的時候，中間空檔可以喝冰沙，避免熱湯跟冰沙一起下肚會不舒服」。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

▲「煮的時候，中間空檔可以喝冰沙，避免熱湯跟冰沙一起下肚會不舒服」。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

最後這位饕客說「下完最後一輪所有的青菜，起鍋前也下完所有的肉，一併起鍋。這裡可以用吃完白飯的碗盛裝成菜肉湯，因為所有的肉湯精華都集中在最後一輪了！」，她更貼心提醒「煮的時候，中間空檔可以喝冰沙，避免熱湯跟冰沙一起下肚會不舒服」。而這專業的吃法讓千位網友紛紛大呼「你石二鍋系？」、「難道我以前吃的是偽石二鍋？」、「同學你怎麼這麼懂吃？」、「超扯，到底多專業？」。（編輯：王柏文）

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