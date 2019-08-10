俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區（Архангельск） 8 月 4 日發生一起火箭發動機測試意外，造成 5 名人喪生。由於俄國當局「口風緊」，整起爆炸事件有如謎團，宛如車諾比事件再現！

綜合外媒報導，這次爆炸發生地點在俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區（ Архангельск ）靠近北極圈的軍事基地，是俄國潛艦與軍艦彈道飛彈的主要測試中心。發生兩日後，俄羅斯國營核子企業（ Rosatom ）才出面證實確實發生此意外。在爆炸當時正在測試同位素與液態推進火箭引擎，疑似因為操作不當引發爆炸。

國營核子企業指出，另有 3 名它們的工作人員在意外中受到程度不一的傷勢，當中包括燒傷。他們已被送到聯邦生物物理中心，接受醫療處置。據了解，目前輻射感應器測出已經超過正常數值的「 3 倍」以上，不少當地民眾擔心車諾比事件會重新上演，也開始瘋狂購買可降低輻射暴露影響的碘片，被一掃而空。

距離爆炸地最近的大城北德文斯克市（ Severodvinsk ）當局指出，爆炸發生後，當地輻射值曾短暫上升。北德文斯克市人口有 18 萬 5000 人。

有外媒推測，發生意外的很可能是「核動力巡弋飛彈」Burevestnik 試射失敗，但詳細爆炸物，俄羅斯國防部拒絕透露細節，只在一份簡短聲明中說，輻射值「正常」，沒有因為事故造成有害物質釋放到空氣中。（編輯：潘毅）