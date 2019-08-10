不少孩子都有吃飯不專心的情況，但只是因為這樣，就用鐵棍打孩子超過 1 小時，活活把孩子打死，會不會太狠心了！

中國大陸山東鄒平近日發生一起駭人聽聞的虐童案。一名 7 歲女童小英午餐時吃飯速度太慢，讓媽媽董倩很不高興，幾番斥責後，董倩要求老公郭文先抱走年僅 1 歲的女兒，之後把房門鎖起來，在裡頭狠狠打了小英 1 個多小時。過程中，爸爸郭文曾多次替小英求情，但礙於被關在房門外無法進去，也拿老婆沒辦法。而且這名狠母似乎對老公也相當暴力，郭文表示，「我一阻止，她也打我」，他擔心自己會被老婆打，只能先到住家附近超商買菸。回家後看到小英全身是傷，氣得跟老婆吵架。

郭文表示，女兒反應身體很不舒服，他想把孩子送醫治療，董倩也不允許，甚至打了他好幾巴掌。最後，小英不斷說肚子痛，而且呼吸越來越微弱，緊急叫了救護車送醫，最後搶救不治。

據大陸媒體報導，郭文與董倩夫妻曾經離婚，離婚期間小英跟爺奶同住，直到兩年前爸媽復合才被接回家，沒想到竟是家暴惡夢的開始。報導稱，董倩過去也曾把小英的耳朵捏到潰爛。

目前，這名打死女兒的狠母，已經遭到當地警方逮捕。死亡的 7 歲女童小英已在 6 日下葬，這個本該上小學一年級的小女孩，生命永遠停止在這個夏天。