公債似乎並不是今年唯一的避風港。隨著今年貿易戰加劇和全球經濟成長放緩，另一項避險資產黃金也一樣看好。黃金價格目前徘徊在 1,450 美元 / 盎司附近，飆升到 6 年來新高。

黃金價格走勢 (圖片：ETF.com)

今年迄今為止，資產價值 380 億美元的 SPDR 黃金指數基金 (GLD-US) 上漲了 12.5%，並流入了 17 億美元現金。市場上排名第二的黃金 ETF，則是 iShares 黃金指數基金 (IAU-US)，也獲得了 13 億美元收益。

與此同時，SPDR 黃金 MiniShares ETF (GLDM-US) 和 GraniteShares 黃金信託 ETF(BAR-US) 也在今年共收益了 6 億美元。這兩檔 ETF 的年費為 0.18% 或更低。

今年全球債券收益率處於或接近歷史低位，如果央行繼續降息，可能會走得更低。據彭博社估計，全球 14 兆美元的債券殖利率低於零，即落入「負殖利率」區間，市占率接近 26%。

分析師表示，這是一個奇怪的情況，當投資者不得不倒貼時，相比之下，黃金的「零殖利率」反而是非常有吸引力的。

事實上，這可能就是為什麼歐洲的黃金 ETF 的需求強於美國。歐洲大部分地區的利率呈現負值，而美國的利率仍為正值。世界黃金協會 (WGC) 估計，截至 6 月底，歐洲黃金 ETF 的現金流入總額為 39 億美元。

彭博社的數據則顯示，截至 8 月 1 日，ETF 的黃金持有量為 7560 萬金衡盎司 (troy ounce)，創下六年來新高，僅比 2012 年的歷史高點低 8.6%。

黃金 ETF 的強勁需求推動整體黃金需求達到三年來最高水平。此外，各國央行的購買也持續推升今年黃金需求。相關機構的黃金需求在 2019 年上半年成長了 57%，是幾十年來最強勁的。

WGC 表示：「由於貿易和地緣政治緊張局勢加劇的頹勢，繼續給全球經濟蒙上陰影。與其他投資者一樣，各國央行購買黃金來避險，期望在面臨許多迫在眉睫的時刻能保護自己。」目前，波蘭、俄羅斯、中國、印度和土耳其是今年黃金購買量最大幾家中央銀行之一。

展望未來，黃金漲勢將持續取決於將其提升至目前水平的顧項因素。而相關 ETF 的需求可能主要受到投資者對經濟衰退的反應或以低收益債券來避險替的偏好所推動。

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