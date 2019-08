新頭殼newtalk

上月原先傳出《英雄聯盟》LCS聯賽的Echofox戰隊將出售席位一事又有變數!ESPN記者Jacob Wolf今(10)日發推表示,原先準備接手Echofox席位的「克倫克運動娛樂(Kroenke Sports & Entertainment)」由於合資者之一的Sentinels戰隊執行長Rob Moore提告克倫克運動娛樂違反合資協議,因此克倫克運動娛樂在美國時間週五(9日)不得不宣告放棄收購原Echofox席位計畫。內部消息人士透露,目前Echofox戰隊正與LCS聯盟合作以審核其他有意收購者的報價,這些有意收購者的名單包括迪克‧克拉克製作公司執行主席Allen Shapiro、Evil Geniuses戰隊以及Complexity戰隊。

上個月剛由於種族歧視醜聞,被《英雄聯盟》LCS聯賽勒令要求出售LCS席次的Echofox戰隊,原先已經找到擁有英超阿森納、NBA丹佛金塊隊等多支職業運動隊伍的「克倫克運動娛樂」接手,並且談成了高達3,025萬美元(約9億4千萬元新台幣)的天價。

The deal for Kroenke Sports & Entertainment to acquire @echofoxgg’s #LCS slot fell through on Friday, the team said in a statement.

The Kroenkes withdrew after @Sentinels CEO Rob Moore sued them on Aug. 1, alleging they violated a joint venture agreement, sources told @ESPN.

— Jacob Wolf @ #SSC2019 (@JacobWolf) August 10, 2019