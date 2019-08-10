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上月原先傳出《英雄聯盟》LCS聯賽的Echofox戰隊將出售席位一事又有變數！ESPN記者Jacob Wolf今（10）日發推表示，原先準備接手Echofox席位的「克倫克運動娛樂（Kroenke Sports & Entertainment）」由於合資者之一的Sentinels戰隊執行長Rob Moore提告克倫克運動娛樂違反合資協議，因此克倫克運動娛樂在美國時間週五（9日）不得不宣告放棄收購原Echofox席位計畫。內部消息人士透露，目前Echofox戰隊正與LCS聯盟合作以審核其他有意收購者的報價，這些有意收購者的名單包括迪克‧克拉克製作公司執行主席Allen Shapiro、Evil Geniuses戰隊以及Complexity戰隊。

上個月剛由於種族歧視醜聞，被《英雄聯盟》LCS聯賽勒令要求出售LCS席次的Echofox戰隊，原先已經找到擁有英超阿森納、NBA丹佛金塊隊等多支職業運動隊伍的「克倫克運動娛樂」接手，並且談成了高達3,025萬美元（約9億4千萬元新台幣）的天價。

The deal for Kroenke Sports & Entertainment to acquire @echofoxgg’s #LCS slot fell through on Friday, the team said in a statement. The Kroenkes withdrew after @Sentinels CEO Rob Moore sued them on Aug. 1, alleging they violated a joint venture agreement, sources told @ESPN. — Jacob Wolf @ #SSC2019 (@JacobWolf) August 10, 2019

然而此事今天再生變端，根據ESPN記者Jacob Wolf推特表示，由於原先作為合資者之一的Sentinels戰隊執行長Rob Moore提告克倫克運動娛樂違反合資協議，因此遭受「內亂」的克倫克運動娛樂不得不在美國時間週五宣布放棄本次收購計畫。

內部人士透露，目前Echofox正與LCS官方緊急啟動審核程序，重新審核其他收購方的報價。這些報價者包括娛樂製作公司迪克‧克拉克製作公司執行主席Allen Shapiro、Evil Geniuses戰隊以及Complexity戰隊。目前報價價碼尚未曝光，不過對於已經被逐出LCS聯盟的Echofox戰隊來說，多拖延一天就是多一天損失，更何況其他報價方不一定有辦法像財大氣粗的克倫克運動娛樂一樣隨手就砸出9億買席次。

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