都說「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友！」在職場上，不免會遇上一些天兵同事，究竟那些星座的人容易淪為害群之馬呢？根據《星座好朋友》報導，以下 4 星座有時候真的超雷，根本坑隊友滿分！

處女座

處女座的人不善於拒絕別人，即便是無理要求也是通通應承下來，結果嚴重影響自己的心情，但更多時候，處女座的「老好人」行為更波及了整個工作團隊的規則建立，導致同事跟著自己遭殃。不過，處女座經常聖母心爆表，會和同事說「我們就別計較那麼多了，做吧！領導怎麼也得承我們的情。」這話聽著就欠揍，即便承情也只承處女座的情，其他人就是無辜被拖累而已…

巨蟹座

心軟是最致命的脆弱，這句話絕對是在說巨蟹座沒錯！別人哭訴自己的難處，就能讓巨蟹座母愛氾濫「好好好，我幫你做，你去休息吧！」結果自己一個人並不能搞定事情，還得求同事們幫忙。然而，巨蟹總是在辦公室忙得灰頭土臉、吃飯都隨便吃吃，反觀被他們幫忙的人，可能今晚就會和閨蜜吃大餐、購物血拼去了，這母愛氾濫的巨蟹座，不僅把自己搞得狼狽不堪，還連累同事們一起沒得休息，簡直是罪過。

射手座

做事情容易跑偏的射手座，在工作中更是如此，身為他們的隊友必須經常為射手座收拾爛攤子，可謂攤上麻煩精了。射手座比較不喜歡枯燥乏味的事情，多姿多彩才是他們追求的，奈何工作本身就是一件沒有太多趣味的事情…因此，射手座總喜歡應付了事，紕漏就這樣一次次產生，也許因為射手的一個不小心，就讓團隊得花上不少時間去尋找錯因。

獅子座

喜歡聽好聽話是獅子座的一大弱點，需要他幫忙，來點好聽的；想要推任務給他，來點好聽的。總之在漂亮話的殘害下，獅子座會大攬一堆不屬於本職的工作來做，這下遭殃的不只是獅子座，連帶與獅他們一起完成工作任務的同事們也遭殃。誰都不願意做對自己沒意義的事，遇到這種情況獅子座總是一副「一力承擔」的架勢，但實際上他們根本無法完成，還是得讓同事們伸出援手。（編輯：許苡晴）