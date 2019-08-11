今日天氣／西南風影響 中南部降雨明顯

今（ 12 ）日仍受西南風影響，中南部地區及台東持續易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中南部山區的降雨在白天較為明顯，入夜後平地的雨勢感受較強；其他地區則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部及東半部天氣炎熱，桃園、大台北地區及東南部依舊有 36 度以上高溫，其中東南部有焚風發生可能，其他地方則在 33 到 35 度間，民眾外出需多補充水分並做好防曬。

超愛台灣！「反一國兩制」手搖店 拿護照有優惠萬人瘋買

繼一芳水果茶日前於官方微博表態支持「一國兩制」引發台灣網友反彈後，多家手搖飲包括迷客夏、貢茶、大苑子等，都被發現曾經做過政治表態，風波不斷延燒，許多台灣網友傷心高喊「要戒掉手搖飲了」。對此，中部知名連鎖飲料店「一沐日」 10 日深夜在臉書發表聲明，表示「反對一中各表、反對九二共識」，更宣佈 8 月 12 日到 14 日為期 3 天，持台灣護照、香港護照於門市消費，全面 9 折。

批韓國瑜恐遭開除黨籍 陳宏昌嗆：一言堂嗎？

蘆洲湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌昨（ 11 ）日批評國民黨所提名的總統候選人韓國瑜「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統」。國民黨新北市黨部主委李乾龍表示明日要開考紀委員會，送黨中央處理，恐怕會開除黨籍。對此，陳宏昌表示並不擔心，但難道國民黨跟共黨一樣是一言堂？泱泱大黨，聽到不一樣的意見就要開除？

郭柯王何時會面？ 郭台銘：對中華民國好的事都不排斥

針對是否與鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平會面，台北市長柯文哲昨（ 11 ）日受訪表示既然大家都這麼關心，也許應該找個時間，大家一起坐下來談一談。郭台銘辦公室也回應了，除表示只要是對中華民國好的事情，都不會排斥和各方來進行研討，後來又補充說明不管是和任何人合作，只要合作的方向是為中華民國的發展而共思良方，都不會畫地自限，也不會有任何所謂時間期限問題。

開戰了！「天王級網紅」嗆吳宗憲：你直播有沒 8 萬人？

繼先前與館長唇槍舌戰之後，「綜藝天王」吳宗憲（憲哥）日前又在自己的 Youtube 頻道，點名 Youtuber 、網紅要加油，並說：「網路的朋友要加油！不是看不起你們，是因為你們沒有經過長時間的養成，叫做沒有素養，然後莫名其妙拿著機器就要開始直播？那會是個屁！」結果惹惱有「直播拍賣天王」封號的連千毅，對他下戰帖嗆：「你 30 幾歲的時候還沒我有錢啦！」

香港反送中遊行！傳「白衫軍」將出動 北角商家緊閉

香港因修訂《逃犯條例》導致社會嚴重撕裂，兩個月來，周周都有大規模遊行示威，甚至演變成警民對峙的流血衝突。昨（ 11 ）日又有反送中網友發起港島東遊行，雖然警方發出反對通知書，但仍會有大批民眾自發性走上街頭。此外，外傳昨天北角的「白衫軍」將再次出動，附近居民人心惶惶，店家幾乎都拉下鐵門，不敢營業。（編輯：賴詠璿）