（中央社倫敦11日綜合外電報導）美國總統川普的國家安全顧問波頓（John Bolton）今天抵達英國倫敦，準備和英國官員會談。預料他將敦促英國，要在伊朗和中國電信大廠華為兩項議題上採取強硬立場。

英國準備在10月31日脫離歐洲聯盟（EU），這是第二次世界大戰以來英國最大的地緣政治轉變，許多外交界人士預期，倫敦往後會越來越仰賴美國。

波頓12至13日在英國的會談將著重脫歐議題，川普領導的白宮與英國前首相梅伊（Theresa May）關係緊張，此次川普派出波頓與英國會談，可看出白宮試圖鞏固與英國新首相強生（Boris Johnson）政府的關係。

波頓預料會敦促英國官員在伊朗議題上與華盛頓密切合作。川普讓美國退出伊朗核協議之後，美國以強硬制裁施壓德黑蘭。

英國目前為止支持歐盟，堅守與伊朗的核子協議「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan ofAction），但英國油輪在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）遭扣押之後，倫敦必得採取更強硬的立場。

而因擔心華為的5G網路技術會造成國安風險，川普也將敦促英國更強硬面對華為，美國希望包括英國在內的盟邦避免使用華為設備。

英國政府在前首相梅伊任內決定原則上讓華為有限度地進入5G網路非核心部分，但川普政府一位高官表示，波頓希望在強生政府內找到對此議題更友善的聽眾。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1080812