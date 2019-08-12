靈異題材國片《第九分局》由金牌製作人王鈞、資深電影監製葉如芬、陳鴻元三人攜手聯合監製，新銳導演王鼎霖執導，集結金獎影帝邱澤、金獎影后溫貞菱、綜藝天王澎恰恰與新生代偶像劉奕兒領銜主演。

邱澤在《第九分局》中突破演出飾演一個有陰陽眼的通靈警察，專門解決地上辦不了的懸案，但他自曝：「我很怕阿飄，但因為劇本實在太吸引人了。」於是克服恐懼接演。此外，邱澤在戲中數度挑戰擒拿術、過肩摔等高難度武打動作，其中一場邱澤一人打多人的戲在地下室走廊拍攝，為了收音沒辦法開空調，且現場灰塵非常多，甚至一路拍到晚上近11點才收工。在艱難的環境下拍攝一打多的動作戲，邱澤幽默表示自己就像在打電玩一樣，他說：「我的氣血越來越少，收工時只剩最後一條血了。」導演王鼎霖也大讚邱澤的打鬥戲非常寫實，不是一招接一招套好的感覺，他說：「邱澤非常拼命，就算超時工作或吊鋼絲都沒有一句怨言，只會問我要不要再拍一個。」而邱澤最後還不慎摔傷腰部，直到劇組殺青酒時都還沒痊癒，讓全劇組都為他的認真而動容。

《第九分局》故事敘述天生有靈異體質的菜鳥警探陳家豪(邱澤飾)，充滿正義感、想打擊犯罪卻因分不清人鬼頻頻鬧出烏龍。一場出勤意外，被迫離開警局，在老鳥警探老張(澎恰恰飾)的協助下，陰錯陽差加入地下的神秘警察組織「第九分局」。「第九分局」專門處理地上辦不了的懸案及各式靈異案件，阿豪開始和老張及具有通靈能力的學姐小雪(温貞菱飾)學習用桃木傘、香架、聖水槍等獨門法器抓惡鬼。某日，社會線記者如心(劉奕兒飾)請求協尋友人神秘死亡的真相時，他們意外捲入了一宗震驚社會的連環殺人命案…《第九分局》將於8月29日上映。