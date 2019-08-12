過去一週堪稱避險買盤增溫的一週，據據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (9 日) 公布數據顯示，截至 8 月 6 日當週，美元指數淨多單持續增加，日圓更是在多單增持之下，整體持倉由空翻多，轉為看多後市。

數據顯示，大型投機者和避險基金交易的美元指數非商業期貨，單週再增淨多單 1046 口，至 31329 口，是投機者連續第 6 週提高看漲美元押注。

美元指數持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

不過進一步看，看漲多單僅增 26 口，看多部位的主要變化是空單減 1020 口，也幫助美元多頭連兩週均保持 3 萬口以上，並且是自 3 月 12 日以來最高的看漲水位。

其他貨幣

其他貨幣中，最主要的變化在日圓，日圓看多部位一口氣增加近 1.5 萬口，也使整體持倉方向改變，轉為淨多單 10561 口。這是日圓自 2018 年 6 月 12 日，經過 60 週之後，首度來到看漲位置。由於日圓在避險的角色，投機者已經連續 3 週增持多頭。

主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

目前整體看多的貨幣，除了美元及日圓之外，還有墨西哥披索及加元。加元上週淨多單再增 2444 口，至 24166 口，披索則減 6199 口，至約 12.2 萬口。

英鎊淨空單連續第 8 週增加，是過去 12 週以來第 11 次。對硬脫歐的憂心持續加大，對英鎊信心不足，致英鎊整體淨空單已經增至逾 10.2 萬口。

黃金

同為避險資產黃金，過去一週淨多單也增加 3.8 萬口，至 29.2 萬口，是連續第 4 週增持，也是過去 10 週內第 9 週增持。在過去 10 週中，黃金淨多頭共增 20 萬口。

黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

目前看漲黃金的部位，來到 2016 年 9 月 6 日以來新高，當時持倉水位達 307860 口。

原油

相較於黃金及美元，投機者對原油看多部位則持續減少。數據顯示，截至 6 日，大型投機者及避險基金交易的 WTI 原油期貨，淨多單再減 1.1 萬口，至 37.5 萬口。

WTI 原油非商業期貨 (圖表取自 countingpips.com)

這是淨多單連續第 3 週下跌，也是近 5 週以來的第 4 週，看多水位已連續 3 週低於 2019 年的平均水位。

美國 10 年期公債

投機者持續增加美國 10 年期公債看空情緒，本週非商業期貨合約淨空頭再增 7044 口，至 39.0 萬口。

10 年期美債持倉 (圖表取自 countingpips.com)

由於避險需求和對經濟的擔憂，導致 10 年期公債價格大幅飆升，但投機者一直看跌，處於該市場的錯誤一邊，本週是連續第 4 週加看跌押注。

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