日韓之間的貿易紛爭持續升級，據外媒報導，南韓政府在週一 (12 日) 決定將日本從信任貿易夥伴的「白名單」中撤除，以反擊日本針對南韓的半導體出口限制措施。

「我們需要建立一個出口管制系統。我們很難與經常違反出口管制基本規則的國家密切合作。」產業部長 Sung Yun-mo 說。

根據新的準則，南韓公司若要向日本出口產品，必須提交 5 份不同的文件以獲得批准，這比目前的 3 份更多。此外，審核期過大約為 15 日，明顯比目前的所需 5 日來得更久。新的準則可望在下個月開始實行。

日本在上週發布了一項經修訂的法案，把南韓從出口管理上有優惠待遇的「白名單」國家剔除，並將從本月 28 日開始實施。日本公司此後每次的商品出口都必須過得政府批准，整個過程可能需要大約 90 天，大約有 1,100 種商品可能受到影響。

日本政府在當時強調，將南韓從白名單中剔除，是為了加強對對半導體材料的出口管理，而非禁止出口，若申請通過也將獲准出口。然而，南韓政府認為此舉顯然是為了二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓。南韓總統文在寅在日前也曾表示，如果日本將南韓從白名單上刪除，南韓也會將日本從白名單上剔除做為報復。

由於一直沒有日本撤回出口限制的跡象，南韓政府目前也在尋求向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，並已開始對該訴訟進行法律審查。

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