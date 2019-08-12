美中貿易戰持續，香港反送中惡化，華爾街對全球經濟擔憂加劇，週一 (12 日) 美股道瓊開盤應聲下跌逾 200 點，VIX 恐慌指數升逾 7%，美債殖利率全面下滑，拖累銀行股走低，除蘋果外，尖牙股 (FAANG) 集體下滑逾 1%。

週一 (12 日) 台北時間下午 10 點 10 分許，美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數下跌 213.12 點，或 0.81%，暫報 26074.32 點。

• 那斯達克指數下跌 67.23 點，或 0.84%，暫報 7891.91 點。

• 標普 500 指數下跌 20.71 點，或 0.71%，暫報 2897.94 點。

• 費城半導體指數下跌 10.20 點，或 0.70%，暫報 1454.14 點。

標普所有板塊全面血染，能源、金融與非必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

華爾街對全球經濟擔憂加劇，香港反送中事件持續惡化，「大賣空」投資人艾斯曼 (Steve Eisman) 表示，香港動亂不斷可能成為全球金融市場的「黑天鵝」。

週一香港警察近距離施放催淚彈和橡膠子彈，假扮黑衣人士的警員暴力執法引發人道爭議 。

台北時間週一午間 12 點起，香港機場開始宣布實施進出管制，緊急宣布取消所有離境航班。下午 7 時許，中國官媒推文，暗示中國政府的武力鎮壓升級，稱將不會無視非法集會讓騷亂繼續下去。

美中貿易戰持續受到投資人關注，美國總統上週五表示，美國將繼續與中國進行貿易談判，但還沒準備好達成協議，美國政府不會與華為做生意，美中 9 月談判有沒有舉行都無妨。

美中貿易戰走向貨幣戰，川普政府本月 5 日正式將中國指定為「匯率操縱國」，但至今未受國際貨幣基金組織 (IMF) 與七國集團 (G7) 表態支持。週一人民幣匯率中間價為 7.0211 元，連 3 日跌破 7 關卡。

高盛 (Goldman Sachs) 週日 (11 日) 發布最新報告預測，川普祭出的新關稅拖累美國 GDP 近 0.6%，美國第四季 GDP 預估降至 1.8%，並且不期望兩國於 2020 年美國大選前達成協議。

焦點個股

串流影視設備廠 Roku (ROKU-US) 最新財報亮眼，獲投行 Needham 上調目標價至 150 美元，激勵其股價週一大漲 7.89%，暫報每股 135.14 美元。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 周一公布 2019 年 7 月營收約新台幣 847.58 億元，月減 1.3%，較去年同期增加 14%，第三季營運展望樂觀，然而，週一其 ADR 股價開盤小幅下滑近 0.65%。

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