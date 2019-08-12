為了國民黨前立委陳宏昌酸韓國瑜「整天打麻將、、吃喝玩樂抱女人」，韓陣營限陳三天道歉否則提告，但今(12)日晚間，前高雄縣長楊秋興臉書貼文嗆韓，指韓背信寡義、愛錢、選戰搞階級對立二分法，更說韓即便到今日，也鬧出小三、去夜店、酗酒等情況，根本不像他自己所說的，「那些都是過去的我」。

楊秋興貼文一開始指出，國民黨主席吳敦義最愛把禮運大同篇掛嘴邊，其中最重要就是「選賢與能、講信修睦」，但國民黨現在推韓國瑜，跟這幾個字的精神完全背道而馳。

楊指出韓國瑜輕諾寡信，已經違背「信」字；自稱以前吃喝嫖賭樣樣都來，違背「賢」字；入主市府八個月來，也沒看到韓的「能」在哪裡；以及整天耍嘴皮、樹立敵人也看不出「睦」的精神。

此外，楊秋興認為，韓國瑜總稱他不愛錢，但去年11月17日鳳山造勢，他承諾捐出選舉補助款，到現在錢也沒個影，「這不是愛錢什麼才是愛錢呢？」楊進一步指出，韓最愛自打預防針，總說自己過去當立委多靡爛，現在改頭換面還被心經，吃喝嫖賭都是過去式，結果現在鬧小三風波、酗酒，哪裡有立場去告陳宏昌、趙守博。

而近來換韓傳言越傳越大，楊秋興指出初選過程中整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人，但很遺憾卻影響了黨的決策與走向，吳敦義說决不會換韓，但這就暴露出韓的不適仼與國民黨的危機。