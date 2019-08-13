由鄧倫、馬思純主演的戲劇《加油，你是最棒的》，鄧倫在劇中飾演打拼十年卻成為一位過氣藝人，在日前專訪時，鄧倫也坦白表示劇中角色郝澤宇很像剛出道時的自己，沒有工作然後沒有收入，然後一直在面試，卻屢屢被拒，屢屢打破自己的自信：「曾經也有人跟我講過這樣的話說，你戲演得太爛了，你根本就不適合當演員。」

鄧倫坦承當時很喪氣，沮喪的認為可能自己確實不適合當演員。不過，在拍戲這條路上遇見更多前輩、老師與導演，不斷鼓勵鄧倫，他也慢慢累積實力，重拾信心。而劇中有一幕鄧倫在電影發布會上被邊緣化，熱心網友也找出他尚未大紅時，媒體聯訪時被擠在旁邊的過程，不禁心疼大呼：「倫哥從名不經傳到現在的成績真的也是苦過來的！」、「真的很小宇！」

鄧倫與馬思純戲外也是好友，被問及「聽馬思純說，你們現場也會互嗆，一般是你贏嗎？」鄧倫驕傲表示：「大部分是這樣，因為我們關係太好，我們倆也太熟。」因此兩人在劇中許多橋段彷彿本色演出，其中一幕鄧倫在浴缸拍宣傳照，故意拉下馬思純瘋狂潑她水，導演喊卡之後馬思純也作勢要教訓鄧倫：「我都快被你潑得半死了！」讓現場眾人笑翻。網友也對兩人組合持高度肯定：「鄧倫跟馬思純搭配起來，蠻有火花的。」「馬思純演技真的可以，一點都不尷尬，搭我倫很棒。」