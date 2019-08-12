阿根廷總統初選結果爆冷門，反對派候選人艾柏托 (Alberto Fernandez) 大幅領先現任總統馬克里 (Mauricio Macri)，引發週一 (11 日) 阿根廷股市、披索迎來黑暗的一天。

初選結果引發阿根廷市場動盪，截至美國東部時間週一上午 11 時許，阿根廷股市 (MERVAL 指數) 暴跌逾 28%，暫報 31932.57。

阿根廷週一股市暴跌。(圖片：marketwatch)

截稿前，美元兌阿根廷披索重挫逾 20.45%，暫報 1 美元兌 54.50 披索，此前一度重挫逾 30%，一度刷至盤中歷史新低 61.9987，拖累其他新興市場貨幣巴西里爾、土耳其里拉均下滑。

(圖片：investing)

阿根廷總統大選投票於週一 (11 日) 結束，初選結果顯示，反對派候選人艾柏托得票率達 47.7%，大幅領先現任總統馬克里的 33%，許多人認為初選的結果是 10 月 27 日第一輪選舉的關鍵指標，馬克里目前選情告急。

美國風險諮詢公司 Verisk Maplecroft 負責人 Jimena Blanco 表示，沒人預料到會是這樣的初選結果，大幅差距讓雙方陣營都感到震驚。

艾柏托副總統候選人是前阿根廷總統費南德茲 (Cristina Fernandez de Kirchner) ，目前市場對費南德茲存在過多質疑。

除了費南德茲支出承諾可能讓阿根廷財政陷入更大的困境，還可能會撤銷馬克里政府實施的經濟改革，包括國際貨幣基金組織 (IMF) 救助計劃有關的措施。

Verisk Maplecroft 分析師 Jimena Blanco 對此表示，這就是市場最擔心的問題。

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