香港國際機場 12 日聚集逾萬人示威，要求港警對 11 日晚間右眼被打傷的少女負責，機場管理局 12 日下午 3 點多宣布取消所有航班，至少 230 個航班、近十萬人受到影響，部分旅客甚至在機場過夜；外界憂心，相關示威活動並不會就此打住。

綜合港媒報導，有網民號召 13 日要繼續到機場集會，發起「齊齊再接機」活動，更揚言往後每天下午 1 點，都要繼續「和你飛」。香港機管局 12 日晚間宣布 13 日早上 6 點重編航班，但若示威者今（ 13 日）再塞機場，恐令航班難以恢復正常。

此外，沙田威爾斯親王醫院也將於 13 日發起靜坐抗議，呼籲醫護人員穿黑衣、攜黑絲帶並戴黑口罩參加。還有多間香港大專院校的學生會發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」-罷課、罷工及罷市，直至濫權濫暴的港警受到法律制裁、政府回應五大訴求。至於原定於 12 日堵塞港鐵的不合作運動，網傳活動延至 13 日舉行，並稱會一連 4 天堵塞港鐵荔景站、九龍塘站及北角站；根據香港《東網》報導，截至 13 日清晨 7 點多，尚未見有人蓄意阻礙列車開出的情況。

大陸國務院港澳辦 12 日下午 4 點再度召開記者會，發言人楊光首次以「恐怖主義苗頭」來形容近期的反送中示威，說香港已經走到了一個重要關頭，批評示威者的行為已構成嚴重暴力犯罪，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命安全，也嚴重挑戰香港繁榮穩定；所有關心香港前途的人都應該堅定地站出來，向一切犯罪行為和暴力分子說不。