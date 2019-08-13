網紅滴妹因和哥哥阿滴經營英文教學頻道而爆紅，滴妹除了有甜美的外型及知性形象之外，歌聲更是動人，網上人氣直逼阿滴。除了當網紅，滴妹也拍攝了不少廣告，近期更推出單曲等音樂作品，深受大眾喜愛。但日前滴妹卻被網友熱議「到底在紅什麼」，狠酸她歌聲、長相都很普通，委屈的她甚至還開始吃起安眠藥，令粉絲相當心疼。

日前有網友對滴妹做出質疑，在《批踢踢八卦版》中提問「滴妹到底在紅什麼？」，該網友覺得滴妹外型普通，就讀的輔大英文系也不算頂尖學歷，對於滴妹紅到去拍廣告表示很納悶，而文章一發出引起了鄉民熱烈討論。

對於近來總在網路上被攻擊「很普通」滴妹在最近拍攝的影片中表達了自己的想法，她委屈地說：「我從來不覺得自己怎麼樣過，我也從來沒有發表過任何相關的言論。」，她認為網友們對於她的長相、英文、歌聲做批判是很主觀的事，只是個人觀點上不同，但還是一度講到泛淚。

哥哥阿滴透露了滴妹看了網友留言心情非常不好，甚至開始吃起安眠藥，還會在服藥後傳訊息給身邊的人，表示希望自己「沒有讓他們失望」；還因為網友的說辭跟歌唱老師道歉，認為自己歌唱的很差。阿滴在最後鼓勵妹妹，希望她不要太在意網友的酸言酸語：「他們用很高的標準看你，那是他們的想法，我們就做好自己的事情，有支持我們的觀眾就可以了。」

不少網友看到後也衷心為滴妹打氣，：「滴妹，不要哭 ，本來就算再好也沒辦法所有人都喜歡 ，你在乎那些重要的人就好」、「你們很棒了！真的！」、「太心疼了，用力地抱著滴妹！」（編輯：吳俐文）