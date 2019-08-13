近幾日颱風利奇馬才剛離開，馬上又要有柯羅莎颱風逼近！對此就有網友直言當初以一句「颱風天就是要泛舟呀，不然要幹嘛」爆紅的「泛舟哥」張吉吟，似乎好像已消失於網紅界，問題一出就吸引相當多人討論，甚至揭露其最新近況。

日前有一名網友於批踢踢八卦版上發文，表示每次颱風來時總是會想起以「颱風天就是要泛舟呀，不然要幹嘛」」一句大爆紅的泛舟哥。但如今他卻早已消失在網路平台，甚至比他早紅的「 81000 公道價」平偉還快消失，這讓原 PO 感慨直言「泛舟哥已經變時代的眼淚了嗎」？

針對此問題，就吸引許多人討論，其中就有網友曝光近年來泛舟哥的發展，表示當初因為他的人氣過高，就曾出過書《人生只有一次！華麗的翻滾跳躍吧！》，甚至還因此常常上各大節目談話，曝光率相當之高。

目前泛舟哥的臉書也坐擁超過 71 萬的粉絲，雖然其曾直言想往大陸發展，但現今仍回到原本的保險業繼續工作，有時也會於臉書粉絲專頁上發表對時事、政治議題的看法，也會接些網紅活動，但對比幾年前的爆紅情況，還是有所差距。

不過也有網友表示泛舟哥即使不做網紅，在保險本業上還是做得有聲有色，現今也常在粉絲專頁上更新消息、與粉絲互動，讚賞「他是有智慧的網紅，做很多正確的事情，他知道自己時間不多，所以大多都在做公益，傳遞很多正能量跟正面的思想」。

另外也有許多人支持泛舟哥，直言「他自己說過，爆紅是意外，他不會覺得要繼續」、「就變網路紅人，但也沒放棄自己正職」、「他聰明又幽默，也沒要進演藝圈，甚至拒絕跟風要跟他買保險的」認為泛舟哥當初儘管一時爆紅，仍理性對待每一件事，甚至以自身影響力傳播正面力量，讓許多人大讚他紅的有價值！（編輯：陳雅雲）