中國商務部今 (13) 日公布，2019 年 1 月～7 月，中國新設立外商投資企業共 2.4 萬家，實際使用外資金額 (FDI) 人民幣 5331.4 億元，年增 7.3% (約當 788 億美元，年增 3.6%)，1 月～6 月份則是成長 7.2%。

7 月份實際使用外資人民幣 548.2 億元，年增 8.7% (約當 80.7 億美元，年增 4.1%)，前期成長 8.5%。

數據內容顯示，1 月～7 月，製造業實際使用外資人民幣 1548 億元，年增 2.7%；服務業實際使用外資人民幣 3715.7 億元，年增 9.3%。

其中，高技術產業實際使用外資年增 43.1%，比重達 29.3%。高階技術製造業實際使用外資人民幣 590 億元，年增 19%。其中，航空、航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業、醫藥製造業實際使用外資年增分別達 32.8%、29.3% 和 22%。

高階技術服務業實際使用外資人民幣 973.9 億元，年增率 63.2%。

而主要投資來源地中，德國、韓國、日本、荷蘭對中國投資年增率分別達 72.4%、69.7%、12.6% 及 14.3%；歐盟實際投入外資金額年增 18.3%；一帶一路沿線國家實際投入外資金額年增 5%。

中國的對外開放力道越來越大，吸引更多外資進入。為創造與有利的開放環境，今年 3 月外商投資法已經通過，將於 2020 年 1 月 1 日開始施行。同時，中國也將推出更多自貿試驗區域，以利貿易和外商投資。

商務部近期指出為了推動外商投資法落地，中國政府目前正在研究制定相關配套法規，進一步細化外商投資法確定的各項制度，並將與外商投資法同步實施，這將促進建設高水準、高品質、高標準的自貿試驗區。

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