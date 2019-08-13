香港三個旅遊業工會昨 (12) 日公布相關旅遊業從業人員問卷調查顯示，近兩個月來，受訪者平均收入跌幅近八成，且超過逾一成受訪者表示近兩個月完全無收入進帳。

香港三個旅遊業工會在本月初進行問卷調查，約 1012 名旅遊業者完成問卷。受訪者普遍表示，與去年同期相比，自 6 月以來，接待的旅遊團數量平均下跌超過 70%，收入平均下跌約 75%。

其中，高達四成受訪者表示，收入跌幅超過 90%；逾一成受訪者表示收入為零；超過九成的受訪者對香港未來一年的旅遊業前景感到擔憂。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，今年上半年各項旅遊業數據表現良好，但反送中示威行動已使七、八月份香港旅遊旺季變為寒冬。

往年同期，導遊平均每月接待 12～15 個旅遊團，今年受示威活動影響，中國、東南亞、歐美等地紛紛取消旅遊團。不少導遊 8 月成團數為零。

香港領隊總工會理事長劉振遠強調，目前香港旅遊業狀況比 SARS 時期更糟糕。他擔憂，不少從業者打算借旅遊旺季儲蓄收入，以應對旅遊淡季。

如果情況繼續惡化，從業人員可能工作、生活都受到影響，旅遊業人才恐大幅流失。

港九勞工社團聯會主席林振昇表示，希望香港政府能推出紓困措施，幫助業界走出困境。同時，希望社會各界能夠停止暴力，搭建理性溝通的平台，一起攜手幫助香港旅遊業重回健康發展。

而昨 (12) 日下午意外宣布暫停起降的香港國際機場，今 (13) 日清晨已開始恢復起降，航空公司開始為旅客辦理登機手續，但上午仍有多班機取消或延誤。

香港機管局指出，將重新編配航班。受此影響，大批旅行團及遊客行程受阻。

香港機管局表示，由於機場今 (13) 日將重新編配航班，航班起降將會受到影響，呼籲旅客前往機場前先了解最新航班情況，並留意航空公司的最新消息，在確認航班後再出發前往機場。



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