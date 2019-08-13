兒子送「父親節驚喜」進警局　警父職業病：是不是炸彈？

今年父親節剛過不久，你是如何跟爸爸表達你內心感謝與愛呢？YouTuber「祐銘」先前分享這則「驚喜影片」，祐銘有一位常常執勤日夜顛倒的波麗士爸爸，他坦言從小時候有記憶以來，「睡覺的時候總是找不到爸爸」…長大後漸漸了解爸爸的辛苦，在今年的父親節上，他決定給爸爸一個特別的驚喜，沒想到爸爸的反應卻讓許多網友捏了一把冷汗！

影片中祐銘表示爸爸是一名警察，常常因為日夜顛倒的排班生活，常常有一餐沒一餐，沒辦法好好準時吃飯。為了給爸爸父親節驚喜，他親手製作愛心便當，裏頭還有爸爸最愛的貓孫子「麻吉」的可愛圖案，不僅如此，祐銘也親手製作專屬「麻吉」的「貓制服」，只想讓貓奴爸爸一個很特別的驚喜回憶！

祐銘請來朋友里里假扮外送員，並要她在爸爸剛下班的時間打給他，要他下來領取外送食物。身為警察的爸爸一察有異，便展開「質詢模式」詢問假外送員：「是誰訂的？我沒有訂這個食物，我要拒收」，氣場強大的爸爸，讓假外送員里里嚇得趕緊打電話：「名為和店家確認餐點，實為向祐銘求救」。

警覺性極高的爸爸，一開始就瞥見外送員旁的相機，有猜測應該是「小朋友惡作劇」，並指著鏡頭質問「為什麼要側錄？」並和假外送員里里叮嚀「不要亂惡作劇」，里里急中生智解釋因為自己是YouTuber，所以才會記錄工作生活。爸爸聽見對方是YouTuber，不自覺開啟「炫兒模式」，問對方知不知道祐銘，並大讚自己的兒子在YouTube非常有名！看見里里「只有訂閱忘記開小鈴鐺」還不忘提醒，可愛模樣笑翻一群網友！

觀察力及警覺性極高的爸爸，瞥見一旁攝影師的機種與自家兒子的極為相似，已經開始懷疑是不是「兒子送來的便當」，他立馬打電話和祐銘確認，眼看紙包不住火的祐銘，便抱著「麻吉」給父親一個大大驚喜！

嚇傻的爸爸只能搖搖頭說：「你真的是把爸爸莊孝維」，從嚴肅的警察轉變成愛兒的慈父，另類的反差萌讓網友紛紛直呼好有愛：「開鈴鐺那段笑翻，爸爸也太可愛」、「好有愛心的兒子」、「祐銘爸爸好嚴肅，我也捏了一把冷汗」、「剛出來時保持警察的高度警覺心…提到兒子馬上流露溫馨的親情」。（影音編輯：謝美伶）