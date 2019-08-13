週二 (13 日) 晚間美國貿易代表處 (USTR) 宣布延遲課徵手機、筆電等產品 10% 關稅之後，離岸人民幣 (CNH) 兌美元盤中暴漲超過 1000 點，日內一度升破 1 美元兌 7.0 離岸人民幣的整數大關。

週二 (13 日) 美國貿易代表處宣布，訂於 9 月 1 日針對中國輸美 3000 億美元關稅清單課以 10% 稅率中的商品中，手機、筆電、部分服飾、鞋類等產品將延遲至 12 月 15 再課以關稅，引爆離岸人民幣大漲，空軍亦瘋狂出逃。

截至台北時間晚間 22 時許離岸人民幣兌美元大漲 1.24% 至 1 美元兌 7.0147 離岸人民幣，盤中離岸人民幣更曾一度暴漲超過 1000 點，最低至 6.9912。

美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

而除了美國貿易代表處宣布上述決定以外，美國與中國官方週二 (13 日) 也捎來進一步對話之消息，週二 (13 日) 中國貿易協商代表劉鶴、美國貿易協商代表萊特希澤、美財政部長梅努欽已正式通話，就白宮將於 9 月 1 日課徵的 3000 億美元關稅進行溝通。

但目前美中雙方並未進一步說明溝通內容，也並未說明是否取得了進一步的協商成果。

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