美中兩國似乎再次走向休戰，美國貿易代表署週二 (13 日) 公告，原定於 9 月 1 日起生效的部分產品新關稅，將推遲到 12 月 15 日，美國總統川普週二 (13 日) 透露延遲部分產品新關稅的原因。

美國貿易代表署週二 (13 日) 公告，原訂於 9 月 1 日起對 3000 億美元中國輸美商品課以 10% 稅率，其中部分商品基於健康、安全、國家安全和其他因素已排除。

此外，針對手機、筆電、電玩遊戲機、玩具、電腦螢幕以及部分衣服、鞋子等產品，將延遲至 12 月 15 日再課以關稅。

對此，美國總統川普週二表示：「我們這樣做是為了聖誕節，以防一些關稅對美國消費者產生影響。」

川普補充：「到目前為止，他們實際上還沒有 (受到影響)。但為了防止新關稅可能對美國民眾產生影響，我們所做的就是把它推遲，這樣它們就不會與聖誕購物季有關了。」

這是川普首次承認關稅可能損害美國節日購物季銷售，意味他的態度發生轉變。

川普經常捍衛美國新關稅措施，強調美國經濟發展強大，加徵關稅不會帶來任何可觀的傷害。他宣稱，這些關稅成本將由中國買單，美國正從中國收取了數十億美元的關稅。

大多數經濟學家都很快指出，就算關稅可能會損害中國，關稅的直接支付者是美國的進口業者，若將稅金轉嫁給美國消費者，美消費者購買的商品會更加昂貴。

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