週二 (13 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油上漲 4%、站上近 2 週以來最高收盤價，係因中美有意持續貿易談判，美國將延遲部分中國貨品的進口關稅至 12 月再執行，舒緩市場對全球經濟放緩的擔憂。

由於香港持續反送中抗議，中國有派軍方鎮壓的可能性，加劇了市場對經濟前景的擔憂，早盤交易價格走跌。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「在 IEA 因應全球製造業放緩而調降預期後，我們聚焦全球需求成長持續調整的狀況。」

美國貿易代表發言人稱，美方貿易代表 Robert Lighthizer 和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與中國副總理劉鶴進行了討論，且 2 週內中美雙方官員將再次進行談話。

與此同時，美國貿易代表辦公室週二宣布，美方將延遲部分中國貨品加徵 10% 進口關稅的執行日期至 12 月 15 日，這些貨品包括手機、筆電等。

Steeves 表示，這個消息「推動了所有金融市場，並扭轉了原油市場和股市等的跌勢。」

「儘管如此，由於所有貿易緊張局勢和威脅都穩定下來，在沒有經濟衰退的情形下，我認為焦點仍在全球放緩的狀況，一段時間以來這一點一直構成市場壓力，且可能會持續這樣到貿易協議完成，或者有其他進展浮現。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.17 美元或 4%，收每桶 57.10 美元，根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 7 月 31 日以來最高收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.73 美元或 4.7%，收每桶 61.30 美元，為今年迄今最大單日漲幅。

週二早盤，股市和多數商品等風險資產一直處於壓力以下，因為香港反送中抗議行動連續 2 日湧入機場，提高中國當局採取武力鎮壓的可能性。 接著中美雙方的貿易進展舒緩了全球部分焦慮。

維也納諮詢公司 JBC Energy 分析師表示，整體而言，沙國預期會戮力維持油價受支撐，這讓石油找到基本支撐力。他指出國營沙特阿美公司有意重啟上市的計畫，稱「沙國會更強烈希望原油價格高一些，因此會削減本身產量。」

供應狀況

EIA 週一晚間表示，9 月份美國頁岩區石油產量將增至 876.8 萬桶 / 日，較 8 月份產量增加 8.5 萬桶 / 日。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，「儘管這比前幾個月的更深度增加，但與去年同期相比仍少得多，因為當時頁岩區石油產量的增長近 25 萬桶 / 日。」

「另外還有一件引人注目的事：頁岩油產量的增加目前已僅限二疊紀盆地頁岩土地，這是迄今範圍最大的一次。」

這意味頁岩油生產商只專注獲利最高的油井，「這一點解釋了產量與鑽井平台活動數逐漸脫鉤的原因。」

EIA 週三將公布上週庫存報告。S&P Global Platts 調查的分析師預期，上週 (8 月 9 日) 原油庫存下降 270 萬桶、汽油庫存預計下降 70 萬桶、蒸餾油預計增加 7 萬桶。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.2 美分或 2%，收每百萬 Btu 2.147 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 7.1 美分或 4.3%，收每加侖 1.7364 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7.2 美分或 4%，收每加侖 1.8773 美元。

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