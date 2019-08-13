週二 (13 日) 美國宣布，對最新中國輸美 3000 億美元商品的課稅時程，部分將延後至 12 月 15 日，包括手機、筆電等。市場歡聲雷動，美元聞訊走強，上漲 0.43% 至 97.84，創下一周新高。

原定於 9 月即將開徵的最新關稅，在中美雙方貿易代表談話後，將延遲至 12 月 15 日，雙方並約定於兩周後再次通話對談。此外，美國公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.3%，較前兩個月之 0.1% 增加，主要受到油價提振。核心 CPI 也成長 0.3%，通膨改善，對美元也帶來提振作用。

Fiera Capital 全球資產配置策略長 Candice Bangsund 表示：「關稅延後顯然是好消息，市場風險偏好大幅提振。不過全球現處不確定性增加的環境，仍然沒有太大改變」。

而關稅延後的好消息，也沒有改變市場對聯準會降息的預期。最新 FedWatch 顯示，9 月降息機率仍在 100%，今年底之前，降息兩碼的機率為 42.6%，降息三碼的機率甚至提高至 48.1%。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

市場風險偏好提振，日圓急挫百點，USD/JPY 不僅一舉突破 106，盤中更直逼 107 關卡，日圓抹去過去一周來的漲幅。瑞士法郎也同步回落，USD/CHF 揚 0.77% 至 0.9765。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

墨西哥披索則反而相對美元走強，上漲 1.17%，USD/MXN 來到 19.37，創一周新低。墨西哥央行即將於周四召開貨幣會議，在墨西哥經濟疲弱、通膨下滑的環境下，BBVA 等多家分析師預期，儘管央行本月可能維持利率在 8.25% 不變，不過在會後發表鴿派前瞻看法機會提高，預期 9 月、12 月都將降息一碼，2020 年也有續降機會。

USD/MXN 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (14 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 97.84。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1171 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2057 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6769 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3222 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.65 日圓。

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