日本內閣府於週三 (14 日) 公布了最新統計數據。在 2019 年 6 月，日本的核心機械訂單 (去除船舶及電力等的民間需求) 表現，較上 (5) 月增加 13.9% 至 9603 億日圓，出現近 2 個月來的首度增長。

而這項統計結果也優於路透社所作的預測統計調查，路透先前預估核心機械訂單將會月減 1.3%。

對於這樣的結果，日本內閣府所作的判斷是「出現了回復的動向」，維持先前看法不變。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

在 2019 年 6 月日本整體的機械訂單表現上，製造業較上月減少 1.7%，而非製造業則是暴增 30.5%。外需方面增加了 6.7%，而公家機關的需求則減少了 30%。

若與去年同期相較，核心機械訂單則是增加了 12.5%。而以 4~6 月的單季表現來看，較上季增加了 7.5%，也出現了近 3 季以來的首次增加。不過也遜於先前所預測的季增 15.7% 數字。預估 7~9 月將會出現季減 6.1% 的數字，再次跌落負成長。

4~6 月的外需較上季減少 14.6%，連續兩季出現 2 位數的減少。日本國內企業對於美中貿易戰，給全球需求所帶來的停滯，似乎有強烈的警戒。而在另一方面，由於日本國內嚴重的人手不足，以及消費稅增稅問題等，在提高效率的生產設備與收銀機的更新等，都支撐了機械訂單的表現。

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