高雄市長韓國於日前表示自己在上任過後從沒打過麻將，沒想到今（ 14 ）日民進黨高雄市議員林智鴻轉貼照片打臉韓，瞬間引起外界批評韓說謊。針對此消息，高雄市府新聞局長王淺秋也對此回應。

今日民進黨高雄市議員林智鴻貼出韓國瑜「打麻將照」，揭露有民眾爆料韓國瑜在 2 月 10 日的農曆期間，與家人到峇里島渡假村度假時，於一旁的公共麻將桌，和許淑華等人開打麻將，甚至一共打了超過兩個小時。

照片一曝光後，瞬間打臉韓國瑜先前的「上任後沒打過一場麻將」言論，對此民進黨市議員林智鴻也要求韓國瑜公開澄清與說明他究竟是「記錯」還是「說謊」？

綜合媒體報導，今日高雄市新聞局長王淺秋也針對此事回應，表示「明顯是小題大作，市長在過年期間和親朋友好友同樂，旁邊坐的就是朋友和親人，沒有玩錢，也不是在高雄打麻將，當時被攻擊指的是說他賭博，這不是賭博，他根本不把這當成賭博，有這麼嚴重嗎，其實有點過度聯想」。

另外對於韓國瑜是否自打臉，王淺秋也反駁回應「沒有自打嘴巴，韓國瑜被講是賭博，打麻將是在海外度假期間和自己家人玩玩，並沒有玩錢，單純是純娛樂，所以並沒有當作外界講的賭博行為。」強調韓國瑜並沒有賭博行徑，僅單純是與親友同樂。（編輯：陳雅雲）