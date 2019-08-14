民進黨國際部今（14）日舉行「金美齡與陳柏惟世代對話」記者會，面對民進黨「蔡賴配」問題，前國策顧問金美齡受訪時表示，一定要讓總統蔡英文取得連任，前行政院長賴清德擔任副手，以後4年就是賴清德的了。

金美齡今天上午出席民進黨國際部召開「金美齡與陳柏惟世代對話」，由於民進黨總統初選期間，前行政院長賴清德赴日本參訪時，金美齡當著賴清德的面，要大家力挺蔡英文，讓賴清德十分尷尬。

初選過後金美齡的立場沒有改變，金美齡表示，政治方面的事，她都沒有自私的觀念，她是看整個情形方向，怎麼樣比較好，就像她看好日本首相安倍一樣，「很多人說我一廂情願，但最後不是都依照她的方向走？」

金美齡說，賴清德在日本時訪問，她站起來說幾句話，「這次選舉，蔡英文是正的，你做副的，你好好支持蔡英文，再過4年就是你的，蔡8年、你8年，再來培養新人」。

她表示，很多事有人說她一廂情願，但是最後不是按照她的方向在走？「我看很多現代史的演變，我是看怎樣對台灣比較好；台灣一直照著我的方向在走，我以前說的太快，才會成為黑名單，我做的事是久久長長，希望有一天時代能趕上我。」

金美齡說，蔡英文那麼辛苦，台灣這麼困難，罵她的人真是沒良心，當總統要背負整個台灣的命運，很辛苦。她表示，「我已經沒投票權，明年選舉一定要讓蔡英文連任，賴清德當副，以後4年是賴清德的」。