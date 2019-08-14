▲低頭族容易得到「簡訊頸」，產生肩頸疼痛。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲低頭族容易得到「簡訊頸」，產生肩頸疼痛。（示意圖／取自 Unsplash ）

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長時間使用手機、電腦等 3C 產品，「低頭族」越來越多，因肩頸痠痛掛病號的人也增加。一名 30 歲女性，上班期間大部分用電腦工作，下班回家跟同事、朋友用手機 Line 訊息互動，睡前 2 小時躺在床上繼續追連續劇，數個月後出現手麻、頭痛、頸部疼痛及雙手無力等「簡訊頸」症狀。

美國脊椎外科醫師 Kenneth Hasraj 於 2014 年提出「簡訊頸」（ text neck ）新名詞，長時間維持頸椎向下彎曲低頭達 60 度，頸部支撐重量高達 27 公斤！台北市立萬芳醫院神經外科，現支援衛生福利部南投醫院的蔡佳勳醫師提醒，愛滑手機害頸椎隨時承受額外重量，長時間將導致頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷，還會發生頸部退化性關節炎、頸椎椎間盤突出合併脊髓壓迫、神經根病變等。

蔡佳勳表示，發生頸部疼痛、僵硬，肩頸疼痛、手臂手指刺痛或麻木，手臂、手掌肌肉無力，上下肢體失去平衡及協調性、站不穩、走路困難、容易跌倒、困難維持平衡等症狀而求診的病患越來越年輕化，然而這些症狀過去是老年人常出現的頸椎退化性疾病。頸椎病變造成以上神經症狀，如果症狀輕微，通常接受適當止痛藥物及復健治療都會改善；但若歷經數個月保守性治療或出現脊髓症狀，需手術才能減緩不適。

▲低頭族常見的肩頸症狀，過去多在老年才會發生。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲低頭族常見的肩頸症狀，過去多在老年才會發生。（示意圖／取自 Pixabay ）

預防「簡訊頸」，蔡佳勳表示，最重要的是使用手機 3C 用品時隨時注意自己的姿勢，手機拿高，手機上緣約與鼻子同高，維持正確坐姿及站姿，避免頭部前傾，切忌維持同一姿勢超過 20 分鐘。也可多做 3 招肩頸部運動，舒緩肌肉：

1、頸椎舒緩運動：每隔 15 分鐘做 1 次，讓頭部向前、向後，左右旋轉，休息舒展頸部肌肉，增加柔軟度。

2、下巴與手互相推壓：手掌放在下巴下方，頭部維持不動，下巴與手掌互相推壓 3 秒，重複 10 次。

3、後腦勺與手互相推壓：雙手十指相扣，放在後腦勺，頭部維持不動，雙手與後腦勺互相推壓 3 秒，重複 10 次。（編輯：林奐妤）

▲醫師建議使用手機時拿得高一點，減少肩頸下壓負擔。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲醫師建議使用手機時拿得高一點，減少肩頸下壓負擔。（示意圖／取自 Pixabay ）

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