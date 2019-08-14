柯羅莎颱風外圍環流今（ 14 ）日已逐漸影響日本，颱風中心預計明日會在九州到四國之間登陸，對空中交通將造成一定影響，提醒明日前往日本近畿、中國、四國、九州地區的旅客，出發前要向航空公司確認航班異動資訊。

・台灣虎航

IT284 高雄-大阪關西提前至06:30起飛

IT285 大阪關西-高雄提前至09:35起飛

IT210 桃園-大阪關西提前至05:00起飛

IT211 大阪關西-桃園提前至11:20起飛

IT214 桃園-岡山提前至07:35起飛

IT215 岡山-桃園提前至12:00起飛

IT252 桃園-小松提前至10:50起飛

IT253 小松-桃園提前至15:45起飛

IT246 桃園-佐賀提前至05:55起飛

IT247 佐賀-桃園提前至10:25起飛

IT220 桃園-大阪關西延至8月16日11:55起飛；航班編號改為IT9220

IT221大阪關西-桃園延至8月16日16:20起飛；航班編號改為IT9221

18:45更新

‧長榮航空

因柯羅莎颱風侵襲日本影響，明日往返桃園-松山BR110 、BR109延誤24小時起飛。

‧中華航空

取消班次

CI113 廣島-台北

CI151 名古屋-台北

CI154/155 台北往返名古屋

CI172/173 台北往返大阪

CI176/177 高雄往返大阪