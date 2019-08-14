▲中國大陸一名男性逛動漫展時遇見「長腿正妹」，定睛一看才發現是自己的男性主管！（圖／翻攝自知乎）
▲中國大陸一名男性逛動漫展時遇見「長腿正妹」，定睛一看才發現是自己的男性主管！（圖／翻攝自知乎）

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日前中國大陸一名男子逛動漫展時，巧遇 cosplay 打扮的「長腿美少女」，而這名正妹竟是自己的男性主管！他抱著樂於分享的心情將「美照」發到社群平台上，不料公司得知此事，決定「嚴懲」此爆料行為，下令換他在動漫展穿女裝！

中國大陸一名男網友在社群平台《知乎》發布一張圖片，裡面是一位銀白色長直髮、穿著學生黑鞋過膝白襪的長腿正妹，並附註「動漫展遇到主管 cosplay 女裝，幸好沒上去打招呼」，第一眼沒認出來，以為看錯了，不過「這腿太棒了」。此貼文遭到瘋傳，消息也傳到男網友的主管耳裡。

▲對於散播男老闆女裝照片的男員工，公司方面決定做出「嚴懲」。（圖／翻攝自維咔 VikACG 微博）
▲對於散播男老闆女裝照片的男員工，公司方面決定做出「嚴懲」。（圖／翻攝自維咔 VikACG 微博）

對此，該網友的公司做出回應，「某員工拍下其直屬長官的女裝相片並發布於網路，對當事人生活造成困擾」，決定給予該員工「在動漫展公開穿女裝」的懲罰。後來，男網友把知乎上的照片刪掉了，寫道「跟主管私自協調了一下，下次他不會發我的女裝照片」。

有趣的是，男主管在微博上抱怨「突然所有人都知道我愛穿女裝」，並自爆 2 張 cosplay 照片，語帶自豪說「女生不都是這種漫畫中的神腿嗎？」引來女網友們認真回覆「這樣的腿我們沒有」、「女生青春期臀部跟腿部就開始囤積脂肪，只有男生和少部分女孩才一直擁有細又白的長腿」。（編輯：林奐妤）

▲男老闆抱怨嗜好全遭起底，自爆女裝照。（圖／翻攝自江程訓微博）
▲男老闆抱怨嗜好全遭起底，自爆女裝照。（圖／翻攝自江程訓微博）

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