日前中國大陸一名男子逛動漫展時，巧遇 cosplay 打扮的「長腿美少女」，而這名正妹竟是自己的男性主管！他抱著樂於分享的心情將「美照」發到社群平台上，不料公司得知此事，決定「嚴懲」此爆料行為，下令換他在動漫展穿女裝！

中國大陸一名男網友在社群平台《知乎》發布一張圖片，裡面是一位銀白色長直髮、穿著學生黑鞋過膝白襪的長腿正妹，並附註「動漫展遇到主管 cosplay 女裝，幸好沒上去打招呼」，第一眼沒認出來，以為看錯了，不過「這腿太棒了」。此貼文遭到瘋傳，消息也傳到男網友的主管耳裡。

對此，該網友的公司做出回應，「某員工拍下其直屬長官的女裝相片並發布於網路，對當事人生活造成困擾」，決定給予該員工「在動漫展公開穿女裝」的懲罰。後來，男網友把知乎上的照片刪掉了，寫道「跟主管私自協調了一下，下次他不會發我的女裝照片」。

有趣的是，男主管在微博上抱怨「突然所有人都知道我愛穿女裝」，並自爆 2 張 cosplay 照片，語帶自豪說「女生不都是這種漫畫中的神腿嗎？」引來女網友們認真回覆「這樣的腿我們沒有」、「女生青春期臀部跟腿部就開始囤積脂肪，只有男生和少部分女孩才一直擁有細又白的長腿」。（編輯：林奐妤）