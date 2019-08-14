▲中國民航局 12 日晚間發通報稱，其副局長崔曉峰在北京會見香港太古集團主席施銘倫。由於太古集團是香港國泰航空的母公司，相信會見與近期國泰涉及示威等事件有關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國泰航空證實，已解聘兩名積極參與反送中抗爭的機師。（圖／美聯社／達志影像）

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香港因修訂《逃犯條例》爆發連串示威活動，在 7 月 28 日的中上環衝突中，一名國泰航空機師廖頌賢被控涉嫌暴動罪。國泰航空今（ 14 ）日證實，已中止兩位機師的聘僱合約，其中一人遭解僱是因涉及司法案件，另一人則是在 8 月 12 日不當取用公司資訊。

文中「涉及司法案件」的機師，即為被控暴動罪的廖頌賢。他在 7 月 28 日的中上環警民衝突中，曾遭到逮捕，之後以暴動罪名起訴。另一人在是在 8 月 12 日運作國泰航空 CX216 航班時，洩露香港機場恢復航班起降的訊息給示威者，呼籲已經離開機場的示威者折返，「給鬧事者通風報信擾亂機場」，因此而遭到解僱。

▲國泰航空解僱兩名機師，其中一名為被控暴動罪的副機師廖頌賢。（圖／翻攝網路）

國泰航空明確表示，就任何正進行的程序事宜，均不會發表任何意見。重申國泰航空遵從所有營運司法管轄區監管機構的規定和指引。

企業文化向來開放的國泰航空，近來面對北京當局連番壓力，也難以抵擋。中國民航局 9 日向國泰航空發出重大航空安全風險警示，要求國泰禁止曾參與非法遊行、暴力衝擊的機組人員服務飛往內地的航班。國泰在壓力下， 14 日股價一度重挫 5.4% ，收盤大跌 2.6% ，累計 19 個交易日跌幅達 24％ ，市值蒸發約 116 億港元（約新台幣 460 億）

國泰航空在壓力下被迫表態，先是在 13 日發聲明，「堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力。」隔天又宣布解僱兩名積極參與反送中運動的機師，盼能儘快止血。

▲國泰航空迫於大陸民航局壓力作出妥協。（圖／美聯社／達志影像）
▲國泰航空股價累計19個交易日跌幅達24％，市值蒸發460億台幣。（圖／美聯社／達志影像）

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