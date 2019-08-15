美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），1949年9月23日生於紐澤西州朗布蘭奇，綽號”TheBoss”。史普林斯汀經常與E街樂團（EStreet Band）共同創作與巡迴演出，此外也以個人的身份或是與其它樂手聯袂演出。史普林斯汀在1970年代早期的專輯中獲得了一致好評，並以1975年發行的專輯「Born to Run」而獲得了世界性的聲譽。

在長達五十年的職業生涯中，史普林斯汀因其詩意和具有社會意識的歌詞、精力充沛的舞台表演而聞名於世。他錄製了搖滾專輯和民謠作品，他的歌詞經常述說美國藍領階級的困境和奮鬥。他對於表達一般中下階層民眾的生活，不僅是發自內心的誠懇，更有著悅耳動聽的旋律以及辛辣直截的批判，讓他得到了20項葛萊美獎、2項金球獎（電影《費城》主題曲”Streetsof Philadelphia”、《力挽狂瀾》主題曲”TheWrestler”）、1座奧斯卡金像獎（《費城》主題曲”Streets of Philadelphia”），1999年入選搖滾名人堂，入選歌曲作者名人堂，2004年滾石雜誌將他排名為有史以來最偉大的藝術家第23名，2009年獲得甘迺迪中心榮譽獎，2016年獲頒總統自由勳章。

電影《炫目之光》改編自真實故事，敘述一名青少年如何在苦悶與壓力的環境下，接觸了美國流行樂壇素有「工人皇帝」之稱的布魯斯史普林斯汀的經典歌曲，進而獲得正向的力量與勇氣的感人故事。