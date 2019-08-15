好萊塢巨星在美國同婚通過後，紛紛相挺性別平權演出同志角色，期待透過認識同志來化解歧視。以「逗陣Together」為主題的2019年第六屆台灣國際酷兒影展，在台灣同婚元年，也力邀多部星光閃耀的影片以饗影迷，包含：姐妹淘艾倫派姬與凱特瑪拉攜手於《決愛》首度扮演同志情侶、金球獎最佳女主角安娜派昆在《蜜‧密》飾演為愛勇敢的鄉村醫生、哈里斯·迪金森成為《英倫男孩的奇幻旅程》中，倫敦蘇活區藝術家們的繆斯，以及百變男星斯蒂芬沙恩馬丁更在《萌友來找碴》片中飾演護家盟友，因了解而受同志感化。

出櫃同志艾倫派姬與凱特瑪拉友達以上激情演出《決愛》

艾倫派姬是好萊塢出櫃女同志，《決愛》是她扮演女同志角色的第二部影片。也是首次與同為好友的凱特瑪拉演出螢幕情侶，友達以上的激情演出令人臉紅心跳，這部影片也置入廢死議題，作為情侶間在價值觀與愛情的重大考驗。

金球獎最佳女主角安娜派昆 深情詮釋同志間的《蜜‧密》

《蜜‧密》是金球獎最佳女主角也是公開雙性戀的安娜派昆又一浪漫代表作！描寫女主角Jean（安娜派昆飾）於父親過世之後，重返座落於英國農村的家鄉，並繼續於父親生前的診所行醫，認識了獨立撫養年幼兒子Charlie的單親媽媽Lydia。兩人因為Charlie而相識相愛…本片從Charlie的角度，凝視兩個女人的愛情與秘密，並藉此探索世界與周遭環境的變化。該部片在女同志情感的深情描繪，細膩浪漫讓人聯想《因為愛你》。

《英倫男孩的奇幻旅程》哈里斯·迪金森成為藝術家的靈感泉源

《英倫男孩的奇幻旅程》是獨立精神獎最佳男主角哈里斯·迪金森唯美新作。哈里斯·迪金森因《沙灘鼠》演出而成名，其金髮結實完美身體比例又如鄰家男孩形象，已是同志天菜。他在本片中飾演來自英倫北方郊區的美麗少年Jim，在因緣際會下來到了倫敦蘇活區，並結識一群高級男性伴遊；從害羞新手到主動出擊，Jim甚至還成為藝術家的繆斯。本片是導演Steve McLean繼他的首部長片Post Cards from America，25年後的夢幻、唯美，且如詩如畫的英倫創作。

百變男星斯蒂芬沙恩馬丁體驗《萌友來找碴》因愛感化

百變男星斯蒂芬沙恩馬丁曾參與電視劇《沉睡谷》的演出，在《萌友來找碴》飾演護家盟友，本來欲滲透至同志圈，試圖打擊同志士氣；為了扮演同志，斯蒂芬沙恩馬丁嘗試以刻板的方式來呈現，反而引發笑料一鑼筐，更沒想到愈了解同志，他的萌萌信念獲得挑戰。這部片是少見從教會及反同團體視角展開，宛如《她的錯誤教育》翻轉版。